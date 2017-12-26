Toyota и Panasonic изучают возможности совместного производства аккумуляторов

26 декабря 2017, 12:45

Японские корпорации Toyota Motor и Panasonic изучают возможность совместного производства призматических автомобильных аккумуляторов - соглашение об этом было подписано 13 декабря.

Сотрудничество должно способствовать повышению популярности электрокаров и решению ряда глобальных проблем, в т.ч., сокращению последствий глобального потепления, загрязнения воздуха, а также сохранению природных ресурсов и обеспечению энергобезопасности.



Стороны видят своей стратегической задачей создание призматических аккумуляторных элементов с лучшими в отрасли показателями производительности, безопасности, стоимости и т.д.



Корпорация Panasonic, чьи энергетические разработки используются крупнейшими мировыми автоконцернами, считает производство литий-ионных аккумуляторов одним из своих ключевых областей своего бизнеса. Вместе с компанией Tesla она развивает направление цилиндрических аккумуляторов. Новое соглашение с Toyota призвано усилить позиции Panasonic в сегменте призматических батарей.



«Чтобы выжить на этом рынке, мы должны создать самые лучшие аккумуляторы. Наши цилиндрические модели уже завоевали безусловное лидерство. Пора подумать о том, что потребуется автопроизводителям в перспективе», – отметил Казухиро Цуга, президент корпорации Panasonic.



Сотрудничество Toyota и Panasonic началось в 1953 г. и все эти годы следовало японскому принципу monozukuri, суть которого заключается в постоянном совершенствовании производственных процессов, что в конечном итоге обеспечивает высочайшее качество продуктов.



Toyota обладает большим опытом по созданию гибридного и электрического транспорта. В 1997 г. компания начала выпуск модели Prius, первого в мире массового гибридного автомобиля, а в 2014 г. представила модель Mirai на топливных элементах. Toyota намерена использовать собственные ноу-хау и опыт для разработки полного спектра экологичных транспортных средств, в т.ч., гибридов, подключаемых гибридов, автомобилей на топливных ячейках и электромобилей, обеспечив таким образом потребности самой широкой аудитории.

