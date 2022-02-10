Гигафабрика Tesla под Берлином заработает не раньше середины марта

10 февраля 2022, 9:45

Берлинский завод Tesla будет введён в эксплуатацию не раньше середины следующего месяца.

Пока компании предстоит получить окончательные разрешения на начало производства электромобилей от местных властей, до сих пор проверяющих соответствие площадки требованиям безопасности.

Как сообщает германский портал RBB, не называя источников, компания неоднократно меняла данные об объёмах допустимых выбросов токсичных веществ в ходе возможных инцидентов. Кроме того, властям ещё предстоит оценить планы Tesla по очистке сточных вод на производстве. Только после этого завод сможет получить необходимые разрешения.



Дополнительно старт работы завода может задержаться по причине того, что даже после одобрения властям предстоит подготовить и выпустить формальную лицензию на ведение деятельности.



Изначально Tesla планировала начать производство в муниципалитете Грюнхайд, расположенном в 30 км от центра Берлина, ещё прошлым летом. По данным СМИ компания отказалась комментировать причины задержек с началом производства.



Завод станет первой производственной площадкой Tesla в Европе, на которой будет выпускаться до 500 000 электромобилей ежегодно. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей германских властей, последние «не называют конкретных дат», но работа находятся в «финальной фазе процесса утверждения». Ранее глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщал в Twitter о намерении посетить берлинский завод в середине февраля.

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