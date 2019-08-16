RBB-100, RBB-100BT, RBB-200BT и RBB-300BT - новые магнитолы от Ritmix

16 августа 2019, 15:15

Трудно представить современный мир без музыки. Ее можно услышать отовсюду: из проезжающего мимо автомобиля, в магазинах, из открытых окон домов и т.п.

Поэтому компания Ritmix продолжает обновлять свой ассортимент, и выпускает четыре новые магнитолы — RBB-100, RBB-100BT, RBB-200BT и RBB-300BT.Все четыре модели имеют схожий дизайн, и могут быть использованы в качестве радиоприемника. Магнитолы RBB-100 и RBB-100BT осуществляют прием только FM частот, а RBB-200BT и RBB-300BT принимают FM, AM, SW1 и SW2 частоты.У RBB-100BT, RBB-200BT и RBB-300BT имеется Bluetooth-модуль, с помощью которого происходит воспроизведение MP3-файлов. Также послушать свою любимую музыку можно с помощью flash-носителя, microSD карты и при помощи USB порта. Все устройства оснащены выходами для наушников и встроенной аккумуляторной батареей.