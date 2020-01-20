SP-650B и SP-610B - новые портативные аудиосистемы Ritmix

20 января 2020, 9:45

Модельный ряд портативной акустики Ritmix пополнился новыми моделями.

На этот раз в продажу поступили Ritmix SP-650B и Ritmix SP-610B — это портативные колонки с мощным звуком и широкими возможностями.



Модель Ritmix SP-610B младшая модель с регулируемой эффектной RGB-подсветкой. Помимо уже стандартных функций как Bluetooth 5.0, воспроизведение через аудиокабель устройство имеет микрофонный вход Jack 6.3 мм. Теперь можно не только слушать музыку, но и подпевать любимым исполнителям.



Вторая новинка — Ritmix SP-650B, имеет более агрессивный дизайн в сравнении с младшей моделью и большей мощностью. Данная портативная аудиосистема обладает глубоким басом благодаря встроенным пассивным излучателям.