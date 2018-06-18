Асбис-Украина представила новейшую портативную акустику Ultimate Ears

18 июня 2018, 12:45

Компания Асбис-Украина презентовала новинки портативной акустики Ultimate Ears и объявила о начале продаж устройств MEGABOOM, BOOM 2 и WONDERBOOM в Украине.



Всемирно известный бренд Ultimate Ears, который уже 10 лет принадлежит компании Logitech, входит в ТОП 3 брендов портативных колонок, имеет 14 наград за дизайн и продается в 20 странах. На презентации в Киеве эксперты компании Асбис, официального дистрибутора Logitech в Украине, рассказали о ключевых потребительских трендах на рынке портативной акустики и их влиянии на развитие компании Logitech.



«Мы представляем бренд портативных колонок Ultimate Ears, который представлен более, чем в 20 странах, и занимает суммарно на них 16% доли рынка. Бренд отмечен 14 авторитетными дизайнерскими международными наградами, такими как Reddot design awards, Best stuff, design awards 2018 и другими, и является не просто качественным продуктом, но и стильным девайсом, который можно взять с собой везде и всегда». – сказал Владимир Линкевич – менеджер по развитию бизнеса Logitech в регионе EMEA компании ASBIS.



«В Украине мы видим большой потенциал для данного бренда. Украинский рынок портативной акустики продемонстрировал бурный рост в прошлом году: рынок в деньгах увеличился порядка на 80%, в количественном выражение практически на 40%. Основной всплеск произошел благодаря премиальному сегменту, доля которого увеличилось в 3 раза». – сказала Татьяна Яценко, директор по маркетингу Асбис-Украина

Все три новинки акустики Ultimate Ears – MEGABOOM, BOOM 2 и WONDERBOOM предоставляют своим владельцам экстремальную свободу. Эти колонки можно ронять (с высоты 1–1,5 м), слушать под дождем (защита IPX7). Они смогут воспроизводить музыку на расстоянии до 30 метров от подключенного смартфона. В зависимости от модели устройства, Ultimate Ears смогут выдержать без подзарядки невероятно долго: 20 (MEGABOOM), 15 (BOOM2) или 10 (WONDERBOOM) часов.



Асбис-Украина – один из крупнейших IT-дистрибуторов, в портфеле которого в Украине более 50 брендов и 15 000 IT продуктов от ведущих мировых производителей. Одним из приоритетов компании является маркетинговая поддержка представляемых брендов. К выходу акустических колонок Ultimate Ears на рынок Украины была запущена креативная кампания, подтверждающая позиционирование продукции, «Ultimate Ears – звук, который всегда с тобой».



«Чтобы показать, насколько замечательный продукт мы будем теперь продавать в Украине, мы вместе с лидерами мнений провели яркий music-тест. 10 колонок были переданы популярным в Интернет-пространстве украинцам: дрифтеру, татуировщику, диджею, путешественнику, молодой мамочке, дайверу и пр. Лидеры мнений пользовались колонками в бытовых и экстремальных условиях и лично убедились: музыка с Ultimate Ears будет везде и всегда с тобой: где бы ты ни был, и что бы не делал!» – рассказала Татьяна Яценко, директор по маркетингу Асбис-Украина.

Компания Асбис-Украина предоставила своим соотечественникам, не мыслящих свой досуг и отдых без качественной музыки, шанс достойно подготовиться к летнему сезону. Продажи Ultimate Ears стартуют с 15 июня 2018 года в основных магазинах сети Цитрус, Фокстрот.



Рекомендованные розничные цены на колонки находятся в диапазоне от 2699 до 7399 грн. в зависимости от модели.