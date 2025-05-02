Tesla искала замену Маску в компании — WSJ

2 мая 2025, 9:45

По данным газеты, совет директоров электромобильной компании Tesla приступил к поиску кандидата на должность генерального директора, который сможет заменить Илона Маска.

Такому решению предшествовала нарастающая напряженность в компании. Поскольку Маск начал проводить большинство своего времени в Вашингтоне, продажи и доходы Tesla начали стремительно падать.



В то же время члены совета директоров заявили Маску, что ему нужно больше времени уделять Tesla. По словам собеседников издания, миллиардер согласился с этим.



Издание пишет, что компания столкнулась с рядом неудач после нескольких месяцев после того, как Маск начал помогать президенту США Дональду Трампу сокращать федеральные расходы. На минувшей неделе Tesla сообщила, что ее прибыль за первый квартал упала на 71%. Маск пообещал инвесторам вскоре вернуться к работе в компании.



WSJ отметило, что пока неясно, на каком этапе сейчас поиск нового кандидата. Сам Маск также не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.