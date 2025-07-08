Росія запустила завод з виробництва патронів у Венесуелі

8 июля 2025, 13:45

Російська компанія "Рособоронекспорт" завершила будівництво першої черги патронного заводу у Венесуелі. Підприємство виготовлятиме набої калібру 7,62 мм для автоматів Калашникова.

Про це повідомила держкорпорація "Ростех".Першу чергу оснащено чотирма виробничими лініями: дві з них призначені для виготовлення патронів зі сталевим сердечником, ще дві — для трасувальних та холостих боєприпасів. Потужності заводу вже дозволяють виготовляти десятки тисяч патронів за одну зміну та до 70 мільйонів на рік. Тестова програма підтвердила відповідність продукції заявленим характеристикам.Найближчим часом планується запуск решти виробничих корпусів, що дозволить забезпечити повний цикл виготовлення боєприпасів на території Венесуели. Додатково введено в експлуатацію об’єкти інфраструктури: сховище для компонентів, дільниця утилізації відходів, стрілецький полігон довжиною 210 метрів для тестування трасуючих патронів, пожежна ємність та інші допоміжні споруди.Як зазначив гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв, реалізація проєкту супроводжувалась значними труднощами через санкційний тиск на РФ і Венесуелу. Технологічну частину виконувало КБ автоматичних ліній ім. Кошкіна.Домовленість про будівництво цього заводу була досягнута між Володимиром Путіним і Уго Чавесом ще у 2006 році. Закладка підприємства відбулася у 2009-му. Планувалося, що паралельно країна отримає ліцензію на виробництво автоматів АК-103. Проте станом на 2021 рік проєкт все ще залишався на стадії добудови. Попри плани завершити будівництво у 2022 році, запуск підприємства відтерміновувався.Крім санкцій та пандемії, проєкт ускладнив корупційний скандал: у 2015 році було заарештовано керівника компанії-підрядника Сергія Попільнюхова, якого звинуватили у розкраданні понад 1 млрд рублів, виділених на венесуельські проєкти.Запуск заводу свідчить не лише про військово-технічну інтеграцію між РФ та Венесуелою, але й про наміри Москви розширити виробничу логістику в умовах санкцій, використовуючи країни-партнери у Латинській Америці.