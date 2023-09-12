Е-черга на українсько-польському кордоні: що це

12 сентября 2023, 12:45

Електронна черга на кордоні – це сервіс, який допомагає завчасно забронювати місце в черзі та швидко пройти контроль.

Водії можуть відтермінувати свою чергу на 4, 6, 8 чи 10 годин, а також один раз змінити дані про себе чи транспорт.Послуга доступна на веб-сайті echerha.gov.ua. З грудня 2022 року систему тестували на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ», а в травні 2023 року запустили для водіїв вантажівок на 16 пунктах пропуску. З серпня також доступна послуга електронної черги для пасажирських перевезень.