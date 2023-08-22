22 августа 2023, 10:45

У Дніпрі можна онлайн забронювати місце для поховання

Такий сервіс з'явився на сайті ритуальних послуг Дніпра. Також послугою можна скористатись, прийшовши до ЦНАПу або управління соцзахисту населення.

Сума бронювання місця для поховання - 2605,10 грн. Після підтвердження оплати та отримання квитанції необхідно звернутися до КП «Ритуальні послуги» та укласти договір.


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