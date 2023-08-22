У Дніпрі можна онлайн забронювати місце для поховання

22 августа 2023, 10:45

Такий сервіс з'явився на сайті ритуальних послуг Дніпра. Також послугою можна скористатись, прийшовши до ЦНАПу або управління соцзахисту населення.



Сума бронювання місця для поховання - 2605,10 грн. Після підтвердження оплати та отримання квитанції необхідно звернутися до КП «Ритуальні послуги» та укласти договір.