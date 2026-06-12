Польща скасувала рішення про закриття автобусного маршруту через "Шегині"

12 июня 2026, 13:45

Автобусне сполучення через один із найбільш завантажених пунктів пропуску на українсько-польському кордоні продовжить працювати влітку без обмежень, повідомили в Мінрозвитку.

Раніше польська сторона планувала з 15 червня припинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через масштабний ремонт, який має тривати до листопада 2027 року.Після переговорів Києва та Варшави сторони домовилися не зупиняти автобусний рух навіть під час будівельних робіт. Для пасажирів це означає, що літнього транспортного колапсу в цьому напрямку вдалося уникнути.