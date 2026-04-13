"Калашников" випробував 5,45-мм багатокульові набої для боротьби з FPV-дронами

13 апреля 2026, 10:45

Нові боєприпаси призначені для використання в стрілецькій зброї з метою збільшення ймовірності ураження маневрених повітряних цілей, повідомили у російській компанії.

Під час випробувань стрільці вели вогонь з автоматів АК-12 по безпілотниках, що імітували атаку на різних швидкостях та висотах.Набій містить метальний снаряд із кількома елементами, які після виходу з каналу ствола впорядковано розділяються, що забезпечує стабільну балістику та більшу площу ураження.За повідомленням концерну, при влучанні сегменти куль пошкоджували двигуни, акумуляторні батареї, електронні плати та силові елементи конструкції апаратів.