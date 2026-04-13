ГлавнаяНовости
13 апреля 2026, 10:45

"Калашников" випробував 5,45-мм багатокульові набої для боротьби з FPV-дронами

Нові боєприпаси призначені для використання в стрілецькій зброї з метою збільшення ймовірності ураження маневрених повітряних цілей, повідомили у російській компанії.

Під час випробувань стрільці вели вогонь з автоматів АК-12 по безпілотниках, що імітували атаку на різних швидкостях та висотах.

Набій містить метальний снаряд із кількома елементами, які після виходу з каналу ствола впорядковано розділяються, що забезпечує стабільну балістику та більшу площу ураження.

За повідомленням концерну, при влучанні сегменти куль пошкоджували двигуни, акумуляторні батареї, електронні плати та силові елементи конструкції апаратів.
Оцените новость:
  • 0 оценок