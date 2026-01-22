"Голіаф 2.0" і "Каракурт 2.0": "антиРЕБ"-квадрокоптери "Калашникова"

22 января 2026, 8:15

Концерн «Калашников» везе на UMEX-2026 в Абу-Дабі «глибоко модернізовані» коптери «Голіаф 2.0» і «Каракурт 2.0» – по суті, спробу упакувати фронтовий досвід у експортний продукт.



З військової точки зору ці БпЛА закривають хронічну проблему РФ: залежність від цивільних DJI і кустарних FPV для тактичної розвідки. Якщо заявлена перебудова частоти й шифрування дійсно працюють, це підвищує живучість у зоні середньої інтенсивності РЕБ, дозволяючи довше тримати картинку з переднього краю й формувати більш стійкий розвідувальний «ланцюжок» для артилерії та ударних дронів.

Але жодна маркетингова «антиРЕБ»-реклама не скасовує фізики: потужність передавача, висота, напрямні антени й насиченість фронту засобами РЕБ усе одно обмежать реальну дальність застосування до кількох кілометрів.



Ключовий вимір тут – промислово-експортний. Поява «Голіафа 2.0» і «Каракурта 2.0» саме на майданчику в ОАЕ – це ставка на ринок Перської затоки й «Глобального Півдня», де цінують «бойовий досвід» і готові купувати готові рішення для антитерору, поліції та армії. Питання в іншому: чи зможе російська електронна база під санкціями масштабувати виробництво настільки ж агресивно, як російський маркетинг малює їхні можливості. На тлі масової, дуже дешевої FPV-війни ці коптери, найімовірніше, залишаться більш нішевим інструментом – для силових структур, спецпідрозділів і «показових» частин, а не тотальною заміною китайських «Мавіків».

У підсумку «Калашников» намагається довести, що здатен переходити від фронтової самодіяльності до серійних систем розвідки. Але «Голіаф 2.0» і «Каракурт 2.0» поки що виглядають не як перелом у дроновій війні, а як спроба закріпити за собою місце в експортній вітрині й показати, що російський ВПК ще може генерувати «нові обличчя» у вже перенасиченому сегменті розвідувальних коптерів.