На допомогу українським військовим відправлять ще 300 дронів

31 марта 2023, 9:45

Завдяки вашим донатам на проєкт “Армія дронів” українські захисники отримають 300 безпілотників Mavic 3T.



Дрони оснащені сучасними камерами з високою роздільною здатністю та тепловізорами. Це допоможе нашим військовим значно ефективніше виявляти та знищувати ворогів, їхню техніку, склади та штаби навіть уночі.

Коптери працюватимуть на трьох ключових напрямках. 160 безпілотників відправлять на Схід країни, 85 – забезпечать контроль над ворогом на запорізькому напрямку, а ще 55 – допомагатимуть нищити окупантів на Херсонщині.Безпілотники придбали завдяки ініціативі Олега Гороховського, Ігора Лаченкова та monobank. Лише за три дні вони разом із тисячами й тисячами небайдужих зібрали майже 61 мільйон гривень.Долучитися до поповнення Армії дронів можете і ви. Задонатити кошти, на які в межах спільного проєкту Генштабу, Держспецзв'язку, Мінцифри та платформи UNITED24 ми продовжимо закуповувати безпілотники для наших Збройних Сил; або задронатити вже придбаний дрон можна на сайті https://u24.gov.ua/uk/dronation чи на головному екрані застосунку Дія.Варто нагадати, що за дев’ять місяців для Армії дронів – спільного проєкту – вже вдалося законтрактувати 3 200 комплексів БПЛА на понад чотири мільярди гривень. Більше семи тисяч військових пройшли навчання на операторів БПЛА.