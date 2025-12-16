Як створити QR-код для Wi-Fi, щоб гості більше не питали пароль

16 декабря 2025, 13:35

Набридло диктувати складні комбінації символів або шукати папірець із паролем щоразу, коли приходять друзі? Технологія QR-кодування дозволяє автоматизувати підключення до домашньої або офісної мережі за лічені секунди.

QR-код для Wi-Fi - це графічне зображення, що містить зашифровані дані про назву мережі (SSID), тип шифрування та пароль. Це рішення дозволяє смартфону миттєво підключитися до інтернету без ручного введення, усуваючи людський фактор: помилки в регістрі, плутанину з нулями та літерою «О».

Крім зручності, це значно підвищує цифрову безпеку:

Вам не потрібно озвучувати пароль вголос при сторонніх.

Пароль не передається у текстовому вигляді та не зберігається в буфері обміну чужого пристрою.

Гості просто сканують код камерою, і їхній девайс автоматично встановлює з’єднання.

Це ідеальне рішення для власників кав'ярень, готелів (HoReCa) та просто гостинних господарів.

Якщо вам потрібно створити якісний макет для друку або ви працюєте з ПК, найзручніше використовувати спеціалізовані веб-сервіси. Рекомендуємо використовувати перевірений генератор QR-кодів, який формує код локально у браузері без надсилання ваших конфіденційних даних у хмару.

Покрокова інструкція створення:

1. Введіть точну назву мережі (SSID). Важливо дотримуватися регістру: «MyHomeWiFi» та «myhomewifi» - це різні мережі.

2. Вкажіть діючий пароль.

3. Оберіть тип шифрування (зазвичай це WPA/WPA2/WPA3).

4. Налаштуйте дизайн: ви можете змінити колір або додати логотип Wi-Fi.

5. Завантажте файл у векторному форматі (SVG) для професійного друку або PNG для звичайного.

Порада: Після генерації обов'язково протестуйте код своїм смартфоном перед тим, як відправляти його на друк.

Для надійного зчитування будь-якою камерою дотримуйтесь технічних вимог:

Ідеальний варіант - чорний код на білому фоні.Не менше 2x2 см для друкованих носіїв.Додайте напис «Скануй для Wi-Fi», щоб користувач одразу зрозумів призначення.

Розміщуйте роздрукований код у зонах найбільшої видимості: у передпокої, на кухні, або на тумбочці в гостьовій кімнаті. Для закладів доцільно заламінувати поліграфію або вставити у рамку для захисту від вологи. Уникайте металевих поверхонь та скла, що блікує - це заважає фокусуванню камери.

Якщо телефон повідомляє «Не вдалося підключитися» або камера не реагує, перевірте наступні моменти:

Переконайтеся, що в генераторі обрано той самий протокол (наприклад, WPA2), який налаштовано на роутері.Навіть один зайвий пробіл у назві мережі зробить код неробочим.Якщо роутер не транслює назву мережі, у налаштуваннях генератора потрібно поставити галочку «Hidden».

Якщо камера не реагує, спробуйте протерти об'єктив, збільшити яскравість екрана (при скануванні з іншого девайса) або скористатися Google Lens.