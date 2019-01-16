Продукты на рынке можно купить через QR-код

16 января 2019, 12:45

Харьковчане смогут купить продукты на рынке с помощью QR-кода за полцены – с Vodafone Pay и картой Mastercard



22 декабря все посетители Сумского рынка в Харькове смогут купить продукты к зимним праздникам вдвое дешевле. Для этого впервые в Украине для покупок на рынке достаточно будет отказаться от наличных и оплачивать продукты с помощью QR-кода прямо со смартфона.

Продукты со скидкой 50% можно купить на Сумском рынке в торговых точках с табличками "Купуй за півціни". Для того, чтобы воспользоваться предложением нужно установить на смартфон приложение Vodafone Pay и иметь карту Mastercard. 20 таких торговых точек с разными товарами – молоко, мясо, сало, рыба, сыр, овощи, зелень, фрукты – будут предлагать продукты со скидкой при расчете цифровым кошельком Vodafone Pay по картам Mastercard. Максимально возможная сумма покупки в одной торговой точке – 1000 грн, при этом покупатель платит 500 грн. Приложением Vodafone Pay могут пользоваться клиенты любого банка и любого оператора связи.Акция пройдет в рамках сотрудничества Mastercard и проекта Vodafone Smart City Kharkiv, организованного Vodafone Украина и Харьковским городским советом. Проект Vodafone Smart City предполагает внедрение "умных" технологий от Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора и успешно применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни.