В Украине появился первый рынок, на котором можно рассчитаться с мобильного

28 декабря 2018, 10:45

На Сумском рынке в Харькове посетители покупали продукты за полцены при оплате через QR-коды с помощью Vodafone Pay и Mastercard.

В прошлую субботу, 22 декабря, Сумской рынок в Харькове превратился в первый в Украине рынок с безналичными расчетами с мобильного. Харьковчане оплачивали покупки через цифровой кошелек Vodafone Pay платежными картами Mastercard.

Во время акции «Смарт-суббота» от Vodafone и Mastercard все посетители Сумского рынка в Харькове смогли купить продукты к зимним праздникам без наличных со скидкой 50%, оплатив продукты с помощью QR-кода прямо со смартфона. 20 торговых точек с различными товарами – молоко, мясо, сало, рыба, сыр, овощи, зелень, фрукты – предлагали продукты вдвое дешевле при расчете картой Mastercard с цифрового кошелька Vodafone Pay. Выручка от покупок, оплаченных с помощью QR-кодов, в 6 раз превысила выручку от продажи продуктов с помощью других способов оплат.

Решение для приема платежей с помощью QR-кодов, которое использовалось на Сумском рынке, позволяет предпринимателям принимать к оплате банковские карты без использования POS-терминалов и связанных с ними затратами. Услуга реализована в формате QR-бота Vodafone, который позволяет предпринимателям самостоятельно администрировать свои торговые точки и платежи в своем смартфоне. Предприниматель получает удобное и простое решение для приема платежей, клиент – быструю оплату через Vodafone Pay.

Покупателю достаточно было установить приложение Vodafone Pay и иметь карточку Mastercard, зарегистрированную в цифровом кошельке Masterpass. Во время авторизации в приложении система автоматически идентифицирует зарегистрированный цифровой кошелек Masterpass по номеру мобильного. Поэтому клиент имеет возможность осуществлять оплаты картами в приложении в один клик.

По словам Дмитрия Коваля, руководителя направления финансовых услуг Vodafone Украина: «QR-бот, через который продавцы принимали платежи в «Смарт-субботу», – это уникальное современное технологическое решение. Украина стала одной из первых стран в мире, где оно успешно используется».

Андрей Клесов, вице-президент по развитию бизнеса Masterсard Europe, отметил: «Платежи с мобильного через QR-код создают новые возможности для торговли, ведь этот инструмент безналичной оплаты не требует установки физического платежного терминала, поэтому он является действительно мобильным, как для торговцев, так и для потребителей, и это мировой тренд».

Инновация запущена в рамках программы Vodafone Smart City Kharkiv, которая реализуется Vodafone Украина в партнерстве с Харьковским городским советом и Харьковским ИТ-кластером.



