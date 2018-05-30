Google - “Цифровое преобразование Сумской области”

30 мая 2018, 15:15

Сегодня мы представляем результаты кампании “Цифровое преобразование Сумской области”, которую реализовали Google Украина в сотрудничестве с Сумской областной государственной администрацией.

Целью кампании является повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона с помощью современных интернет-инструментов.



Специально для кампании мы создали сайт “Путешествуй по Сумской области” (https://discover.sm.ua/), где все желающие смогут найти информацию о самых интересных местах в области. Этот сайт присоединится к уже представленным ранее проектам других областей Украины на портале https://discover.net.ua/



Благодаря 3D-турам на сайте можно совершить виртуальную прогулку по Дворцу Голицына и усадьбе “Круглый двор” в Тростянце, увидеть уникальную яблоню-колонию возрастом 220 лет в городе Кролевец, исследовать архитектурный комплекс православного мужского Софрониевского монастыря и открыть для себя другие интересные места области.



Выбрав на карте интересующий вас объект, можно посмотреть, что есть рядом и где можно остановиться, контактную информацию, а с помощью опции “Мой маршрут” на сайте легко составить маршрут по заинтересовавшим вас достопримечательностям области, поделиться им с друзьями и пригласить их отправиться в путешествие вместе. Кроме того, вы можете выбрать уже готовые маршруты по рекомендуемым к посещению местам.



Важной составляющей кампании стала серия образовательных проектов для представителей местного самоуправления, малого и среднего бизнеса, для государственных служащих, преподавателей и студентов по основам цифровой грамотности и безопасности в Интернете. Также для местных журналистов совместно с Freedom House был проведен семинар по вопросам свободы слова. Члены Сообщества местных экспертов Google совместно с волонтерами из Сум в рамках семинара по работе с картами Google провели квест доступности, по результатам которого на Карты Google были нанесены социально значимые объекты города, а также обозначена степень их доступности для людей на инвалидных колясках.