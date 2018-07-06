Цифровое преобразование Харьковской области от Google

6 июля 2018, 10:45

Сегодня мы представляем результаты кампании “Цифровое преобразование Харьковской области”, которую реализовали Google Украина в сотрудничестве с Харьковской областной государственной администрацией.

Целью кампании является повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона с помощью современных интернет-инструментов.

Специально для кампании мы создали сайт “Путешествуй по Харьковской области”, где все желающие смогут найти информацию о самых интересных местах в области. Этот сайт присоединится к уже представленным ранее проектам других областей Украины на портале https://discover.net.ua/Благодаря 3D-турам на сайте можно совершить виртуальную прогулку по Свято-Вознесенскому собору, где хранится одна из самых знаменитых и почитаемых святынь Восточной Украины — чудотворная икона Песчанской Божией Матери, насладиться волшебной природой одного из старейших дендропарков Украины — Краснокутского дендропарка, изучить Национальный природный парк «Гомольшанские леса» и открыть для себя другие интересные места области.Выбрав на карте интересующий вас объект, можно посмотреть, что есть рядом и где можно остановиться, контактную информацию; а с помощью опции “Мой маршрут” на сайте легко составить маршрут по заинтересовавшим вас достопримечательностям области, поделиться им с друзьями и пригласить их отправиться в путешествие вместе. Кроме того, вы можете выбрать уже готовые маршруты по рекомендуемым к посещению местам.Важной составляющей кампании стала серия образовательных проектов для представителей местного самоуправления, малого и среднего бизнеса, для государственных служащих, преподавателей и студентов по основам цифровой грамотности и безопасности в Интернете. Также для местных журналистов совместно с Freedom House был проведен семинар по вопросам свободы слова. Члены Сообщества местных экспертов Google совместно с волонтерами из Харькова в рамках семинара по работе с картами Google провели квест доступности, по результатам которого на Карты Google были нанесены социально значимые объекты города, а также обозначена степень их доступности для людей на инвалидных колясках.