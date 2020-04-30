Vodafone в Харьковской области стал быстрее в 1,5 раза

Vodafone не останавливает строительство и развитие сети во время карантина: компания успешно завершила расширение собственной сети в Харьковской области: спектр LTE-1800 расширен до полосы 15+5 МГц. Динамическое расширение спектра стало возможным благодаря технологии CloudAIR.
В результате средняя скорость на одного пользователя выросла более чем в 1,5 раза.
Расширение спектра проводилось не только в Харькове, но по всей Харьковской области и учитывало изменение географии потребления в условиях карантина. Так, после введения карантина дата-трафик мигрировал в область, в том числе, и в села.
Интернет-рекордсменами стали жители села Песчаное Чугуевского района, тут трафик вырос в 7 раз, и села Заречное Волчанского района – с ростом трафика в 3 раза.
Крупные населенные пункты продемонстрировали рост трафика в 1,5-2 раза. Лидеры по приросту трафика среди крупных городов области в порядке убывания: Изюм, Лозовая, Балаклея, Купянск, Змиев, Чугуев, Слобожанское, Первомайское, Мерефа, Богодухов, Люботин, Песочин и Красноград.
Проведенные работы позволяют клиентам Vodafone по всей Харьковской области получать качественные сервисы с учетом изменения географии потребления и роста трафика.
Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone Украина продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения.
Во время карантина Vodafone расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковськой областях и городе Кропивницкий. Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. На сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины.
Vodafone поддерживает украинцев во время карантина, предоставляя бесплатный доступ к познавательно-развлекательным сервисам: Vodafone Press, Vodafone Music, Bookmate и BeFit. Компания также продлила до 30.04 возможность бесплатно подключить услугу Online Pass для абонентов предоплаченных тарифов, чтобы безлимитно общаться в популярных социальных сетях и мессенджерах. А в рамках поддержки проекта «Всеукраинская школа online» открыт свободный доступ к трансляциям уроков через сервис VodafoneTV. С 1 апреля Vodafone Украины насчитывает медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети. Также Vodafone бесплатно предоставляет медикам безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest) и мессенджерам (текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat).
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