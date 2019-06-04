Vodafone получил награду WOW Done за первый украинский cashless рынок

4 июня 2019, 10:15

Vodafone Украина стал призером международного фестиваля маркетинговых и digital коммуникаций WOW Done – за первый в Украине рынок, на котором можно рассчитаться с мобильного.

Награду получило мероприятие «Смарт-суббота», которое Vodafone и Mastercard провели в Харькове на Сумском рынке. 22 декабря 2018 года впервые в Украине на рынке применялись безналичные расчеты с мобильного. Харьковчане оплачивали покупки через цифровой кошелек Vodafone Pay платежными картами Mastercard.



Во время акции «Смарт-суббота» от Vodafone и Mastercard все посетители Сумского рынка в Харькове смогли купить продукты к зимним праздникам без наличных со скидкой 50%, оплатив продукты с помощью QR-кода прямо со смартфона. 20 торговых точек с различными товарами – молоко, мясо, сало, рыба, сыр, овощи, зелень, фрукты – предлагали продукты вдвое дешевле при расчете картой Mastercard с цифрового кошелька Vodafone Pay. Выручка от покупок, оплаченных с помощью QR-кодов, в 6 раз превысила выручку от продажи продуктов с помощью других способов оплат.



Решение для приема платежей с помощью QR-кодов, которое использовалось на Сумском рынке, позволяет предпринимателям принимать к оплате банковские карты без использования POS-терминалов и связанных с ними затратами. Услуга реализована в формате QR-бота Vodafone, который позволяет предпринимателям самостоятельно администрировать свои торговые точки и платежи в своем смартфоне. Предприниматель получает удобное и простое решение для приема платежей, клиент – быструю оплату через Vodafone Pay.

Инновация запущена в рамках программы Vodafone Smart City Kharkiv, которая реализуется Vodafone Украина в партнерстве с Харьковским городским советом и Харьковским ИТ-кластером.

