Новинки Книжного Арсенала 2017 доступны на Vodafone Books

16 мая 2017, 10:45

Vodafone Украина и «Мистецький Арсенал» продолжают развивать культуру чтения и предоставляют возможность ознакомиться с новинками Международного фестиваля «Книжный Арсенал» за несколько дней до открытия мероприятия.

У входа в «Мистецький Арсенал», на территории которого пройдет фестиваль, Vodafone установил конструкцию с перечнем лучших новинок книжного рынка Украины в 2017 году. С помощью QR-кодов на корешках изображенных книг через мобильный 3G интернет можно бесплатно загрузить отрывки книг для ознакомления, сделать выбор и приобрести книги на Книжном Арсенале или онлайн. QR-коды можно считать с помощью соответствующего приложения через камеру любого смартфона или планшета.

На мобильной конструкции также представлен перечень самых популярных книг украинских писателей, которые доступны в приложении Vodafone Books. Считав соответствующий QR-код пользователь попадает на стартовую страницу приложения, в котором можно найти все представленные книги, а также многие другие произведения украинской и мировой литературы. Первые 7 дней пользования сервисом предоставляются бесплатно.



С 17 по 21 мая в Художественном (Мыстецьком) Арсенале пройдет VII Международный фестиваль «Книжный Арсенал», который объединяет литературу и искусство, представляет новинки более 150 издательств, Секцию иллюстраторов, а также приглашает посетить авторские, тематические программы и спецпроекты, сформированные кураторской командой специально приглашенных независимых молодых критиков, культурных менеджеров и известных писателей.



Сервис работает по принципу онлайн библиотеки - читатель получает доступ к десяткам тысяч книг различной направленности. Каталог будет постоянно пополняться книжными новинками. Читать книги в Vodafone Books можно как с помощью мобильного приложения для iOS и Android, которое можно бесплатно загрузить в магазинах



