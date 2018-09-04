Vodafone Books представил новый раздел

4 сентября 2018, 16:45

Vodafone пополнил свою электронную библиотеку Vodafone Books новой коллекцией.

В День знаний в каталоге услуги Vodafone Books появился новый раздел Вack to school, который поможет детям и взрослым дополнить свои энциклопедические знания, приобрести новые полезные навыки и расширить школьную программу с помощью книг из серии «занимательная наука».

На сегодняшний день пользователям услуги Vodafone Books доступны более 30 000 книг. В приложении обширный каталог литературы на украинском, русском и английском языках, в том числе – подборки с рекомендациями, группированные по жанрам. Для удобства чтения доступны настройки функций просмотра, включая выбор шрифта и его размера, интервал, яркость, фон и направление перелистывания. Приложение позволяет загружать книги в память устройства, чтобы продолжать чтение без подключения к интернету. Подписчики Vodafone Books могут пользоваться услугой на трех устройствах без дополнительной платы и без платы за трафик. Аккаунт пользователя при этом синхронизируется таким образом, что книга, которую вы читаете на смартфоне, откроется на экране планшета или компьютера на той же странице.

Услуга работает через приложение Vodafone Books, которое можно бесплатно загрузить в магазинах приложений Google Play и App Store. Также доступна WEB-версия услуги по адресу http://books.vodafone.ua. После установки приложения, активировать подписку для платных книг можно, отправив SMS на короткий номер 50010 с текстом «1». Для того чтобы оценить удобство сервиса, Vodafone предлагает бесплатный trial период – 7 дней пользования услугой бесплатны при первой активации услуги. В дальнейшем еженедельная оплата за услугу составляет 15 гривен.





















