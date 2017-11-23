Безопасность для дома можно купить в интернет магазине Vodafone

Vodafone Україна открыл новый раздел интернет магазина shop.vodafone.
В новом разделе представлены товары категории SmartHome. Здесь покупатели смогут подобрать гаджеты для создания комплексной системы безопасности своего дома:
датчики движения
датчики затопления
датчики, реагирующие на возникновение дыма
датчики, сообщающие о взломе или разбитии стекла
сирены для визуального и звукового оповещения о тревоге
станции управления датчиками
Все эти приборы беспроводные, что упрощает их монтаж в доме. Каждый из датчиков способен работать автономно при помощи приложения для iOS или Android или через станцию управления, которая может контролировать работу всех установленных в доме датчиков и сообщать об угрозе посредством тех же мобильных приложений.
Популярность SmartHome-систем растет с каждым днем. По оценкам исследовательской компании ABIresearch в 2016 году в мире было продано 152 млн. датчиков умного дома. К 2021 году число ежегодно продаваемых устройств возрастёт до 1,8 млрд, что будет означать рост на 18% в год. Всего в 2022 году в мире будет использоваться 4,5 млрд устройств умного дома.