Vodafone запустил сервис кредитования в интернет магазине

19 декабря 2017, 12:45

Vodafone Украина открыл возможность кредитования в интернет магазине shop.vodafone.ua.

В преддверии зимних праздников клиенты магазина смогут воспользоваться кредитными предложениями для покупки подарков.

Шесть банков-партнеров предлагают 11 кредитных пакетов на срок от 3 до 36 месяцев.

Для покупки в кредит онлайн магазин Vodafone предлагает смартфоны и аксессуары к ним, ноутбуки, планшеты, гаджеты, электронные книги, сетевое оборудование, а также товары категории SmartHome. Здесь покупатели также смогут приобрести эксклюзивные модели смартфонов под брендом Vodafone – доступные смартфоны, поддерживающие все новые технологии.