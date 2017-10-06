Vodafone предлагает не ходить по магазинам

6 октября 2017, 9:15

Теперь все продукты и услуги Vodafone можно купить в интернет магазине.

5 октября компания Vodafone Украина открыла интернет магазин по адресу shop.vodafone.ua. Теперь украинцы смогут онлайн выбирать и приобретать понравившиеся товары, услуги и сервисы оператора, экономя время на походах по магазинам.

Интернет магазин Vodafone предлагает смартфоны и аксессуары к ним, ноутбуки, планшеты, гаджеты, электронные книги, сетевое оборудование, различные пакеты настроек для смартфонов, а также товары и услуги оператора. Здесь покупатели также смогут приобрести эксклюзивные модели смартфонов под брендом Vodafone – доступные смартфоны, поддерживающие все новые технологии.

В интернет магазине абоненты Vodafone смогут заказать дополнительные услуги и сервисы: мобильные приложения My Vodafone, Vodafone TV, Vodafone Books, Vodafone Safety, Vodafone Pay; стартовые пакеты и тарифные предложения «Год без абонплаты». Бизнес услуги также доступны для заказа онлайн. Здесь же абоненты смогут пополнить счет.

«Сегодня скоростной мобильный интернет доступен уже 70% украинцев. Активное развитие 3G сети привело к стремительному росту пользования интернет-услугами. Мобильным интернетом пользуются 46% наших клиентов. Они все чаще совершают покупки в интернете, предпочитая не тратить время на походы по магазинам, и я уверен, что интернет магазин Vodafone будет пользоваться большой популярностью», – отметил Александр Асланян, начальник Департамента развития и управления продуктами Vodafone Украина.











