Vodafone откроет новый флагманский магазин на Крещатике

25 сентября 2019, 13:15

28 сентября откроется новый флагманский магазин Vodafone на Крещатике. Магазин расположен по адресу Крещатик, 22, в здании Главпочтамта.



Пространство магазина объединило инновации и историю, его создателям удалось максимально сберечь фасадное и внутреннее оформление здания. Общая площадь магазина составляет 220 мкв.

Магазин включает несколько функциональных зон:



продажи смартфонов, аксессуаров и гаджетов;

выдачи товаров из интернет-магазина www.vodafone.ua/shop/;

обслуживания клиентов;



Пространство магазина предлагает и несколько нестандартных «островков». Так, например, в центральной части расположена инновационная бренд-зона Samsung, где будут представлены все новинки и флагманы бренда. Каждый посетитель магазина может воспользоваться бесконтактным благотворительным терминалом, чтобы приобщиться к «Доброму делу в подарок» - благотворительному проекту компании. Проект создан для помощи детям, нуждающимся в кардиологическом вмешательстве и послеоперационной реабилитации. А еще в магазине Vodafone можно будет зайти, чтобы выпить хорошего кофе. В будущем на территории магазина заработает постоянно действующая экспозиция музея мобильной истории.



Торжественное открытие состоится 28 сентября в 11:30. Для первых посетителей магазина Vodafone подготовил сюрпризы, подарки и праздничный dj-сет.



В этот день для всех посетителей будут действовать супер-цены: 2499 грн за смартфон Samsung Galaxy J4 2018 при покупке двух аксессуаров, возможность получить до -50% скидки на смартфоны и гаджеты, а также розыгрыш подарков при покупке на сумму от 999 грн. Главным призом станет Samsung Galaxy S10, который можно будет выиграть во время открытия.



В дальнейшем магазин на Крещатике, 22 будет работать каждый день с 10 утра до 9 вечера.