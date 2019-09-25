Vodafone откроет новый флагманский магазин на Крещатике

28 сентября откроется новый флагманский магазин Vodafone на Крещатике. Магазин расположен по адресу Крещатик, 22, в здании Главпочтамта.
Пространство магазина объединило инновации и историю, его создателям удалось максимально сберечь фасадное и внутреннее оформление здания. Общая площадь магазина составляет 220 мкв.
Магазин включает несколько функциональных зон:
продажи смартфонов, аксессуаров и гаджетов;
выдачи товаров из интернет-магазина www.vodafone.ua/shop/;
обслуживания клиентов;
Пространство магазина предлагает и несколько нестандартных «островков». Так, например, в центральной части расположена инновационная бренд-зона Samsung, где будут представлены все новинки и флагманы бренда. Каждый посетитель магазина может воспользоваться бесконтактным благотворительным терминалом, чтобы приобщиться к «Доброму делу в подарок» - благотворительному проекту компании. Проект создан для помощи детям, нуждающимся в кардиологическом вмешательстве и послеоперационной реабилитации. А еще в магазине Vodafone можно будет зайти, чтобы выпить хорошего кофе. В будущем на территории магазина заработает постоянно действующая экспозиция музея мобильной истории.
Торжественное открытие состоится 28 сентября в 11:30. Для первых посетителей магазина Vodafone подготовил сюрпризы, подарки и праздничный dj-сет.
В этот день для всех посетителей будут действовать супер-цены: 2499 грн за смартфон Samsung Galaxy J4 2018 при покупке двух аксессуаров, возможность получить до -50% скидки на смартфоны и гаджеты, а также розыгрыш подарков при покупке на сумму от 999 грн. Главным призом станет Samsung Galaxy S10, который можно будет выиграть во время открытия.
В дальнейшем магазин на Крещатике, 22 будет работать каждый день с 10 утра до 9 вечера.