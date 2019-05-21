Vodafone ищет архитектурные идеи для технохаба на Крещатике

21 мая 2019, 12:15

Vodafone откроет технохаб в новом магазине на Крещатике. Новый Vodafone Store разместится в здании Главпочтамта и станет флагманским магазином компании.

Пространство технохаба на Крещатике будет наполнено технологическими новинками и демо-зонами наиболее востребованных в ближайшем будущем услуг компании – IoT, big data, mobile ID, финтех сервисы – все, что позволит создать в новом магазине абсолютно новый клиентский опыт.Разработать концепт-дизайн технохаба смогут архитекторы и дизайнеры в рамках Архитектурного хакатона «От идеи до проекта», который состоится 31 мая в Киеве.Участие в хакатоне бесплатное, но закрытое. Заполнить заявку на участие можно до 24 мая: https://forms.gle/9FcDBa3XmLTgnFhh6 К участию приглашаются архитекторы и дизайнеры – как опытные профессионалы, так и молодые талантливые специалисты. Участники хакатона смогут разработать свои проекты под руководством опытных концептологов и проджект-менеджеров: вместе с экспертами участники хакатона пройдут весь путь – от постановки бизнес-задачи, создания идеи, проработки практического плана реализации проекта до презентации готовой концепции.