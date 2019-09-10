Vodafone приглашает архитекторов создать пространство для 5G Lab

10 сентября 2019, 9:45

13 сентября Vodafone Украина и сервис hallway проведут архитектурный хакатон «От идеи до проекта» по дизайну 5G Lab Vodafone.

В лаборатории можно будет получить доступ к инновационным технологиям оператора – сети 5G, сервисов на базе IoT и Big Data, протестировать собственные решения, ознакомиться с имеющимися образцами, получить уникальные знания и возможность их практического применения.Амбициозные украинские дизайнеры, как опытные профессионалы, так и молодые талантливые специалисты, смогут разработать дизайн-концепт первой 5G Lab Vodafone на территории Украины. Уникальность задания для участников хакатона заключается в том, что речь идет не только о создании внешнего вида помещения для лаборатории 5G. Участники хакатона будут работать над созданием нового продукта (product design), используя сочетание инструментов дизайна, науки и технологий.Поучаствовать в хакатоне можно бесплатно. Для этого необходимо заполнить заявку на участие до 11 сентября включительно по ссылке: https://forms.gle/TuTFSVhXftSx2dfLA. Участники хакатона смогут разработать свои проекты под руководством опытных концептологов и проджект-менеджеров Vodafone: вместе с экспертами участники хакатона пройдут весь путь - от постановки бизнес-задачи, теоретической подготовки, создания идеи, разработки практического плана реализации проекта к презентации готовой концепции.