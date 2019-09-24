Cозданы дизайн-концепты для 5G Lab Vodafone

24 сентября 2019, 10:45

Vodafone Украина и сервис персонального подбора архитекторов и дизайнеров hallway провели архитектурный хакатон «От идеи до проекта» по дизайну 5G Lab Vodafone.

24 архитектора на протяжении 12 часов работали над дизайном первой в стране 5G лаборатории.



Во взаимодействии с потенциальным заказчиком участники хакатона прошли весь путь: от определения задач заказчиком, создания идеи, разработки практического плана реализации проекта до презентации готовой концепции.



Уникальность задания для участников заключалась в том, что речь шла не только о создании внешнего вида помещения для лаборатории 5G. Команды работали над созданием нового продукта (product design), используя сочетание инструментов дизайна, науки и технологий. В хакатоне приняли участие как молодые талантливые специалисты, так и опытные профессионалы. Подбором команд занимался сервис hallway.pro.



Команды представили четыре абсолютно разные дизайн-концепции инновационного пространства: «Современное цифровое будущее», «Смена эпох», «Прикосновение к будущему» и «Шаг в будущее». В ближайшее время эксперты Vodafone Украина выберут и реализуют одну из предложенных идей. Возможен вариант создания микс-концепта. К реализации проекта будут привлечены участники Архитектурного хакатона.



Vodafone 5G Lab – первое в Украине пространство, где можно будет получить доступ к инновационным технологиям оператора – сети 5G, сервисам на базе IoT и Big Data, протестировать собственные решения, ознакомиться с имеющимися образцами, получить уникальные знания и возможность их практического применения. Открытие 5G Lab планируется в 2020 году в Харькове.

