В Киеве пройдет хакатон online медиа проектов

13 сентября 2018, 14:15

13-14 октября в Киеве в инновационном парке UNIT.CITY впервые состоится тематический Хакатон по созданию технологичных медиа проектов.

Организатор события - медиа IT-компания MEGOGO - хорошо известная как крупнейший видеосервис Восточной Европы и СНГ.



Участие в Хакатоне - бесплатное. Зарегистрироваться и принять участие в мероприятии может каждый желающий. После регистрации участнику нужно: 1) подать идею собственного проекта или 2) вступить в команду уже зарегистрированного проекта, если для его реализации не хватает специалистов. Для этого используется удобный кабинет участника, в котором доступен список всех зарегистрированных проектов и предусмотрена возможность отправлять заявки и просматривать предложения на вступление в проекты.



Работы на MEGOGO Media Hackathon будут представлены в 5 категориях:



· Big Screen Solutions,



· Data Driven Media,



· Interactive Content and Services,



· Mobile Media,



· Future and Innovation.



Призовой фонд Медиа Хакатона от MEGOGO - $5000. “Уверены, что денежный приз не будет главной мотивацией для участия. Хочется увидеть разработчиков с идеями проектов полезных для индустрии и пользователей. Проекты, которые можно было бы реализовать за пределами мероприятия. Вообще, польза разработки станет важным критерием при оценке жюри. Наша экспертиза впоследствии поможет неординарным проектам менторством и инвестициями, если команды захотят развивать наработки после завершения Хакатона. Медиа в связке с IT быстро прогрессирует, но многие вещи, в том числе технологические решения, нужно создавать с нуля. Мы это знаем не понаслышке. 70% всего интернет-трафика составляет видеоконтент, а решения для его кодирования, обработки, передачи и воспроизведения находятся на начальном этапе своего развития. Вызовам в индустрии нет конца, поэтому мы очень ждём интересные идеи, которые могли бы трансформировать и улучшить медиа-сервисы” — считает Дмитрий Мелков, глава разработки MEGOGO и ментор MEGOGO Media Hackathon.



MEGOGO MEDIA HACKATHON 2018 пройдет в UNIT.CITY 13-14 октября. По предварительной оценке организаторов, событие соберет порядка 12-15 команд, а это - 60-80 участников. В создании проектов участникам будет помогать 10 менторов и экспертов рынка, большинство из которых является топовыми разработчиками MEGOGO. “Это баттл. Он продлится 48 часов и погрузит команды с головой в разработку. Думать об отдыхе, перекусе или даже небольшой паузе у участников практически не будет времени. Поэтому мы взяли на себя полное обеспечение Хакатона. Предусмотрены кейтеринг, напитки, снеки и другие мелочи. Мы даже подумываем выдавать зубные щетки и пасты”, - анонсирует велкам-кит участников медиа Хакатона глава разработки MEGOGO Дмитрий Мелков.