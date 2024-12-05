В Черновцах в местном парке заметили попугаев Крамера

5 декабря 2024, 10:15

Как сообщил molbuk специалист по орнитологии и охране природы, кандидат биологических наук Игорь Скильский, в Черновцах по состоянию на прошлый год насчитывали порядка 10 попугаев Крамера.

Он предположил, что вполне вероятно, что в этом году у них появятся птенцы. "Возможно, когда-нибудь они станут такими же привычными для местных, как голуби или воробьи. Так уже происходит в городах Западной Европы", — отметил ученый.Местные жители в соцсетях обсуждают, что минувшей весной уже наблюдали птенцов попугаев в парке.