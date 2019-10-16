Vodafone открыл новый магазин на Крещатике – что особенного?

16 октября 2019, 12:15

Vodafone Retail открыл свой новый магазин на Крещатике.

Магазин расположен по адресу Крещатик, 22, в здании Главпочтамта. Vodafone делится первыми результатами работы магазина и дает 5 причин, почему на него стоит обратить внимание.



Новый магазин на Крещатике станет флагманом сети Vodafone Retail. Тут компания тестирует и внедряет новые подходы к обслуживанию клиентов и продаже гаджетов.



Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина:

«Украине есть куда двигаться в плане развития ритейла. Мы, конечно же, анализируем украинский рынок, вместе с тем основываемся на своей экспертизе и экспертизе наших глобальных партнеров в других странах. Исповедуем в Украине совершенно иную философию, отличную от всех существующих на украинском рынке игроков. Мы будем помогать, развивать, обучать, советовать, развлекать и создавать абсолютно иной стиль общения компании и клиента. Vodafone Retail – это не традиционная торговая сеть, это новое experience-пространство».



Первый магазин с партнерской моделью

В центральной части расположена инновационная бренд-зона Samsung, где будут представлены все новинки и флагманы бренда. Это первый магазин, где компания тестирует партнерскую модель с Samsung. В планах оборудовать бренд зонами Samsung еще 17 магазинов до конца 2019, и 60 магазинов в 2020

Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина:

«Мы верим в партнерство с крупнейшими технологическими компаниями, мировыми лидерами в технологиях, разработке и производстве современных устройств. В этом контексте одним из стратегических партнеров на украинском рынке для нас является Samsung. Мы планируем, что наши партнерские магазины станут своеобразными инновационными центрами, где можно будет увидеть технологические новинки и технику, связанную с технологиями передачи данных, интернетом вещей и другими инновационными разработками».



Нестандартные «островки»

Помимо традиционных функциональных зон продаж и обслуживания, пространство магазина предлагает и несколько нестандартных «островков». Так, например, каждый посетитель магазина может воспользоваться бесконтактным благотворительным терминалом, чтобы приобщиться к проекту «Доброе дело в подарок». А еще в магазин Vodafone стоит зайти, чтобы выпить хорошего кофе. В будущем на территории магазина заработает постоянно действующая экспозиция музея мобильной истории.



Инновации и история в интерьере

Пространство магазина объединило инновации и историю, его создателям удалось максимально сберечь фасадное и внутреннее оформление здания. Так, дизайнеры сохранили винтажное покрытие пола и лепнину, вписав их в современный дизайн нового магазина.

Общая торговая площадь магазина составляет 220 мкв.



Что покупают в главном магазине на Крещатике

В первый уикенд магазин посетило около 7000 человек. Максимальный чек покупателя составил 31 тыс грн.