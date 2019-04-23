Украинцы впервые испытали скорость 5G

23 апреля 2019, 10:15

Такую возможность предоставили Vodafone и Nokia во время фестиваля гейм-культуры WeGame 5.0, который состоялся в эти выходные в Киеве.

На стенде Vodafone впервые в Украине представлена возможность на практике сравнить скорости 4G и 5G.



Посетители фестиваля попробовали сыграть в виртуальный настольный теннис со скоростью 4G и 5G и сравнить возможности обеих технологий связи.



Пятое поколение мобильной связи позволяет загружать большие файлы и играть в игры в 4 раза быстрее, чем в 4G. Это хорошо видно на примере такого быстрого вида спорта как настольный теннис. Этот скоростной вид VR игры требует минимальной задержки. В режиме 4G движение мяча сложно увидеть, так как задержка сигнала достигает 40-80 миллисекунд, что соответствует уровню задержки в 4G, в таких условиях выиграть у компьютера практически невозможно. На скорости 5G игрок видит всю траекторию движения мяча, что дает возможность продемонстрировать молниеносную реакцию и победить.



Тест реализован с помощью VR-стенда Nokia, впервые в этом году представленного во время международного мобильного конгресса в Барселоне.