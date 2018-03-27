Мобильным пользователям стал доступен еще один способ безналичных платежей

27 марта 2018, 10:45

Компания Mastercard представила новый подход к оплатам – с помощью QR кода и платформы цифровых кошельков Masterpass.

Владельцы цифровых кошельков Masterpass отныне могут оплачивать покупки на сайтах торговцев с мобильных приложений, сканируя QR код, и осуществлять таким образом оплаты картами разных банков и платежных систем. Технология Mastercard QR позволяет подключить к новому способу платежей неограниченное количество онлайн-магазинов, без необходимости интеграции Masterpass в каждом из них в отдельности. Это первое в Украине универсальное решение с использованием платежного QR кода, которое доступно пользователям различных платежных платформ и мобильных приложений на Android и iOS.



Для того, чтобы осуществить оплату таким образом в онлайн-магазине, пользователь сканирует QR код с логотипом Mastercard QR на сайте продавца с помощью мобильного приложения, после этого достаточно выбрать карту из имеющихся в кошельке Masterpass, подтвердить оплату – и покупка совершена. Платежные данные надежно хранятся в Masterpass: пользователю при покупке не нужно вводить номер карты, срок действия и т. д. и даже держать карту в руках.



Первыми попробовать новый тип оплат смогут пользователи мобильных приложений Vodafone Pay при поддержке Wallet Factory и TACHCARD. Первым банком, который осуществил техническую реализацию проекта, стал ТАСКОМБАНК при поддержке TASlink и PayMaster.ua. Благодаря кооперации партнеров новый способ платежей стал доступен для оплаты товаров и сервисов на почти 200 онлайн площадках, среди которых – официальный магазин «ФК Динамо Киев», Yakaboo, «База автозвука», Exist.ua, ISIDA и другие.



«Вместе с партнерами мы создаем решения, которые делают опыт потребителя более удобным, безопасным и инклюзивным. Многочисленные сервисы для расчетов с цифровыми кошельками Masterpass уже успешно зарекомендовали себя на рынке. Теперь открытая модель оплаты с Masterpass через QR код дает дополнительный толчок безналичным платежам, создавая новые возможности для цифровой коммерции, а в дальнейшем – и для торговли в физических торговых точках. Мы предлагаем новый способ оплат, который станет еще одним решительным шагом в направлении cashless и откроет новые возможности для торговли», — подчеркнул Сергей Францишко, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине.



«Сложная телекоммуникационная инфраструктура, в развитие которой мы инвестируем миллиарды гривен, призвана сделать жизнь украинцев проще и безопаснее. Благодаря Vodafone Pay безопасные мобильные расчеты уже доступны в Украине клиенту любого банка и мобильного оператора. Внедрение новых удобных опций для расчетов приближает нас к нашей цели – превратить мобильный телефон украинцев в полноценный кошелек», — отмечает Дмитрий Коваль, руководитель направления финансовых услуг Vodafone Украина.



«ТАСКОМБАНК является одним из лидеров финансово-банковского сектора по внедрению инноваций и современных цифровых платежных сервисов в Украине. Благодаря плодотворному сотрудничеству с ведущими финтех-компаниями и партнерами с каждым днем ​​наш банк становится все более технологически развитым и прогрессивным. Мы рады, что стали первым банком, который на практике совместно с партнерами реализовал финансовую составляющую проекта Mastercard QR. Уверен, держатели платежных карт оценят преимущества нового современного способа онлайн-покупок товаров с помощью QR кода и платформы цифровых кошельков Masterpass», — отметил Валерий Даниленко, заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКа.