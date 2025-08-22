Почему маркетологи и инфлюенсеры в Азербайджане используют несколько номеров

22 августа 2025, 12:45

Когда один номер — уже не вариант

Если вы маркетолог, блогер или работаете в PR, то наверняка сталкивались с проблемой: все звонки, сообщения и запросы от клиентов, подписчиков и партнёров валятся в один мессенджер или на личный номер. Итог — хаос в переписках, пропущенные заявки и ощущение, что телефон буквально живёт своей жизнью.

Многие в Азербайджане уже нашли решение — виртуальные номера. Они позволяют разделить личное и рабочее общение, при этом не таская с собой несколько SIM-карт. Всё приходит в одно приложение, но аккуратно распределяется по «каналам».

Как работает трекинг по номеру в кампаниях

Для маркетологов и digital-агентств виртуальные номера — это не просто удобство, а реальный инструмент аналитики. Например, на каждую рекламную кампанию можно подключить отдельный номер:

- один для рекламы в Instagram,

- второй — для Google Ads,

- третий — для офлайн-баннера.



Так вы сразу видите, откуда приходят звонки и лиды, и можете понять, какая реклама работает лучше. Всё это легко настроить в сервисах вроде Freezvon, где есть статистика и история звонков.



Анонимность и безопасность — особенно важны для инфлюенсеров

Популярные блогеры в Азербайджане знают: как только номер попадает в сеть, начинается поток спама, странных звонков и навязчивых предложений. С виртуальным номером проще — при необходимости его можно быстро сменить, не теряя контакта с подписчиками и партнёрами.

Кроме того, виртуальные номера с SMS и звонками позволяют общаться в мессенджерах, не раскрывая свой основной телефон. Это особенно актуально для коллабораций, конкурсных проектов и работы с новыми рекламодателями.

Многоканальность без лишних гаджетов

Раньше, чтобы вести несколько каналов связи, приходилось носить с собой несколько телефонов. Сейчас всё проще:

• один смартфон,

• интернет,

• и несколько подключенных VoIP-номеров через облачный сервис.



Можно настроить переадресацию, автоответчики, запись разговоров, а также интеграцию с CRM. Это удобно, если у вас несколько проектов или вы ведёте рекламные кампании параллельно.

Попробуйте и убедитесь сами

Виртуальные номера — это не просто про связь. Это про порядок в коммуникациях, контроль эффективности рекламы и личную безопасность.

Если вы маркетолог, блогер или PR-специалист в Азербайджане, попробуйте подключить виртуальные номера через Freezvon и оцените, насколько проще станет ваша работа.