8 мая 2024, 10:15

Азербайджан и Словакия будут совместно производить вооружение

По словам премьера Словакии, производимое оружие будет экспортироваться, либо останется в Азербайджане. Он отметил, что технологии будут от Словакии, финансы - от Азербайджана.
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