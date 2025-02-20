МВД Азербайджана раскрыло сеть подпольных казино в соцсетях

20 февраля 2025, 10:35

Правоохранительные органы Азербайджана провели масштабную операцию, в ходе которой была разоблачена преступная группа, занимавшаяся организацией нелегального игорного бизнеса через социальные сети. Задержаны шесть человек, включая предполагаемого организатора сети Эльчина Гулиева.

Преступники создавали фальшивые профили в социальных сетях, чтобы вовлекать пользователей в азартные игры на иностранных ресурсах. Для сокрытия своей деятельности они применяли мобильные номера, оформленные в России, Грузии и Украине.

Было конфисковано свыше 1000 банковских карточек и 2 млн манатов наличными, а также 30 мобильных номеров, официально зарегистрированных на подставных лиц. Суммарный оборот по счетам группы составил более 10 млн манатов.

Эльчин Гулиев и его сообщники отмывали деньги через фиктивные компании, оформленные на родственников. Для прикрытия Гулиев выезжал за границу, где встречался с представителями преступных группировок.

На имущество, которое было куплено за счет незаконно полученных средств, наложен арест. Среди изъятого — квартиры, дачные участки, машины.

Эта история — яркий пример рисков, связанных с нелегальными казино. Играя на таких платформах, пользователи не только нарушают закон, но и рискуют своими деньгами и данными.