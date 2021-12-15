Восемь операторов нелегального ЦОД в бывшем бункере НАТО получили сроки

В Германии осудили восемь человек, участвовавших в работе дата-центра, использовавшегося для ведения нелегальной деятельности — от торговли наркотиками до сбыта порнографии.
ЦОД располагался в бывшем бункере НАТО в городе Трабен-Трарбах — до продажи здесь работали серверы, принадлежавшие военным ведомствам.
Построенный в 1970-е западногерманскими военными бункер после объединения Германии использовался, в частности, Бундесвером, а затем был продан и с 2013 года принадлежал Герману-Йохану Ксеннту (Herman-Johan Xennt), заявившему при покупке, что будет использовать помещения для создания «гражданского» дата-центра.
Считается, что оператором германского ЦОД выступал нелегальный хостинг-провайдер CyberBunker, ранее уже предоставлявший мощности для преступной деятельности, которые располагались в другом бывшем бункере НАТО на территории Нидерландов. «Соинвестором» предположительно стал Джордж «Пингвин» Митчелл (George 'The Penguin' Mitchell), некогда один из самых успешных ирландских импортёров наркотиков. Ксеннт также сдавал часть помещений в голландском дата-центра нарколаборатории, где в 2002 году произошёл пожар.
Хотя Ксеннту на тот момент не предъявили обвинений, его бизнес-лицензия была аннулирована и фактически его деятельность полностью перешла на нелегальное положение. История CyberBunker чрезвычайно заинтересовала прокуроров. К 2015 году к расследованию привлекли германское подразделение, занимающееся борьбой с киберпреступностью. Позже в том же году правоохранительные органы подключились к кабелям связи, ведущим из бункера.
В незашифрованных потоках информации были обнаружены сведения о торговле наркотиками, мошеннических действиях и прочих преступлениях. Как сообщает Data Centre Dynamics, в этом дата-центре нашли пристанище всевозможные нелегальные сервисы различного назначения, включая Cannabis Road, Fraudsters, Flugsvamp, Flight Vamp 2.0, orangechemicals и второй по величине в мире «наркомаркетплейс» Wall Street Market.
Чтобы получить больше прямых доказательств, правоохранительные органы оплатили криптовалютой хостинг в CyberBunker и создали веб-сайт, похожий на площадку для проведения мошеннической лотереи, недвусмысленно давая понять владельцам дата-центра, что намерены заниматься незаконной деятельностью.
В сентябре 2019 года, собрав достаточно информации из различных источников, бункер штурмовали более 600 полицейских — они знали, что все сотрудники будут вне помещений, поскольку один из них праздновал получение наследства. Были изъяты 403 сервера, 412 жёстких дисков, 65 USB-накопителей, 61 компьютер (включая ноутбуки), а также 57 смартфонов и около €100 тыс. наличными.
Подозреваемых обвинили в создании и участии в преступном сообществе, при этом не удалось доказать их соучастие в совершении порядка 250 тыс. фактов нарушения закона, предположительно совершённых с помощью сайтов, которые размещались на серверах в бункере. В результате судебного разбирательства Ксеннт приговорён к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы, семеро других фигурантов уголовного дела — к различным срокам, от четырёх лет и трёх месяцев в тюрьме до года условно.
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