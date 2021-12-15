Восемь операторов нелегального ЦОД в бывшем бункере НАТО получили сроки

15 декабря 2021, 12:45

В Германии осудили восемь человек, участвовавших в работе дата-центра, использовавшегося для ведения нелегальной деятельности — от торговли наркотиками до сбыта порнографии.

ЦОД располагался в бывшем бункере НАТО в городе Трабен-Трарбах — до продажи здесь работали серверы, принадлежавшие военным ведомствам.

Построенный в 1970-е западногерманскими военными бункер после объединения Германии использовался, в частности, Бундесвером, а затем был продан и с 2013 года принадлежал Герману-Йохану Ксеннту (Herman-Johan Xennt), заявившему при покупке, что будет использовать помещения для создания «гражданского» дата-центра.



Считается, что оператором германского ЦОД выступал нелегальный хостинг-провайдер CyberBunker, ранее уже предоставлявший мощности для преступной деятельности, которые располагались в другом бывшем бункере НАТО на территории Нидерландов. «Соинвестором» предположительно стал Джордж «Пингвин» Митчелл (George 'The Penguin' Mitchell), некогда один из самых успешных ирландских импортёров наркотиков. Ксеннт также сдавал часть помещений в голландском дата-центра нарколаборатории, где в 2002 году произошёл пожар.



Хотя Ксеннту на тот момент не предъявили обвинений, его бизнес-лицензия была аннулирована и фактически его деятельность полностью перешла на нелегальное положение. История CyberBunker чрезвычайно заинтересовала прокуроров. К 2015 году к расследованию привлекли германское подразделение, занимающееся борьбой с киберпреступностью. Позже в том же году правоохранительные органы подключились к кабелям связи, ведущим из бункера.



В незашифрованных потоках информации были обнаружены сведения о торговле наркотиками, мошеннических действиях и прочих преступлениях. Как сообщает Data Centre Dynamics, в этом дата-центре нашли пристанище всевозможные нелегальные сервисы различного назначения, включая Cannabis Road, Fraudsters, Flugsvamp, Flight Vamp 2.0, orangechemicals и второй по величине в мире «наркомаркетплейс» Wall Street Market.



Чтобы получить больше прямых доказательств, правоохранительные органы оплатили криптовалютой хостинг в CyberBunker и создали веб-сайт, похожий на площадку для проведения мошеннической лотереи, недвусмысленно давая понять владельцам дата-центра, что намерены заниматься незаконной деятельностью.