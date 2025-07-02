В Испании арестованы криптомошенники, похитившие полмиллиарда евро

2 июля 2025, 8:15

Правоохранительные органы Испании при поддержке Европола, а также полиции Эстонии, Франции и США, ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся мошенничеством с криптовалютными инвестициями.

Арестованы пять человек (трое на Канарах и двое в Мадриде).Мошенники обманули более 5 тыс. человек по всему миру, похитив у них и отмыв 460 млн евро через сложные криптовалютные схемы. При этом использовалась глобальная сеть сообщников, которые снимали наличные, делали банковские и криптопереводы.Расследование продолжается.