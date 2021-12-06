В результате взлома криптобиржи BitMart было похищено $150 млн в криптовалюте

6 декабря 2021, 12:15

Криптовалютная биржа BitMart сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленникам удалось похитить около $150 млн в криптовалюте.

Ранее специалисты по информационной безопасности из PechShield оценивали потери биржи в результате инцидента в $100 млн.



Основатель и генеральный директор BitMart Шелдон Ся (Sheldon Xia) также подтвердил инцидент, написав о нём на своей странице в сети Twitter и рассказав, что проблема связана с горячими кошельками Ethereum и Binance Smart Chain. «Мы выявили масштабное нарушение системы безопасности, связанное с одним из горячих кошельков ETH и одним из горячих кошельков BSC. В настоящее время мы пытаемся определить возможные методы взлома. Хакерам удалось вывести активы на сумму около $150 млн», - говорится в сообщении Шелдона Ся. Позднее он также добавил, что биржа «проводит тщательную проверку безопасности» и что все операции по снятию средств временно приостановлены.



Согласно имеющимся данным, 4 декабря компания PeckShield зафиксировала аномальное количество выводов средств с платформы BitMart. Удалось выяснить, что среди выводимых токенов основную часть составляли токены Shiba Inu и стейблкоина USDC. Похищенные средства злоумышленники перенаправляли на сервис микширования Ethereum Tornado Cash, что может затруднить их дальнейшее отслеживание.

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