Цена всей криптовалюты в мире перевалила за $2 триллиона

6 апреля 2021, 11:45

Cогласно данным Goingecko, рыночная капитализация всех существующих криптовалют по состоянию на 5 апреля 2021 года превысила $2 триллиона.

Этому способствовал впечатляющий рост биткоина, Ethereum и других цифровых валют. Таким образом, ценность рынка криптовалют догнала компанию Apple, вторую по величине в мире после нефтяного гиганта Aramco.

Стоит отметить, что этот барьер был покорён всего спустя три месяца после того, как капитализация рынка криптовалют достигла $1 триллиона 7 января этого года. На тот момент стоимость биткоина составляла около $33 тысяч. Отмечается, что росту рынка криптовалют сильно поспособствовала их поддержка такими финансовыми учреждениями, как PayPal и Visa. В 2021 году биткоин претерпел несколько краткосрочных корректировок, однако в течение последнего месяца стоимость криптовалюты не опускалась ниже $50 тысяч.



Волатильность, или изменчивость цены, биткоина упала до самого низкого уровня с ноября прошлого года. За последние несколько дней стоимость валюты зафиксировалась на уровне между $55 и $60 тысячами. Существенно выросла стоимость Ethereum, превысив отметку в $2000. Управляющие фондами и инвесторы рынка криптовалют довольно оптимистично оценивают краткосрочную и среднесрочную перспективы. Предполагается, что до лета серьёзных потрясений на рынке криптовалют не ожидается.



Стоит отметить, что второго апреля ведущая криптовалютная биржа США Coinbase объявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила её регистрацию на фондовой бирже Nasdaq. Ожидается, что Coinbase будет зарегистрирована 14 апреля, что сделает её публично торгуемой компанией на фондовом рынке США. Предполагается, что это событие привлечёт внимание инвесторов с традиционного финансового рынка и повысит рост спроса на криптовалюты. Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что регистрация Coinbase на бирже может вызвать серьёзную волатильность, поскольку её дата совпадает с датой истечения срока действия опционов на биткоин.

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