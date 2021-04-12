Заинтересованность людей в криптовалютах выросла в шесть раз

12 апреля 2021, 16:15

Онлайн-брокер Robinhood сообщила в четверг, что 9,5 млн пользователей торговали криптовалютой на её платформе в течение первого квартала 2021 года.

Это почти в шесть раз больше, чем в предыдущем квартале. Такой рост популярности криптовалют, вероятно, обусловлен признанием их мировыми компаниями, такими как Tesla, Visa, Square и MicroStrategy.

Хотя центральные банки по-прежнему скептически относятся к криптовалютам, аналитики утверждают, что более широкое использование биткоина в реальном мире повысит привлекательность валюты в качестве долгосрочного средства сбережения. Сервис Robinhood в настоящее время позволяет клиентам покупать, продавать и хранить криптовалюты. Однако компания заявляет, что планирует предоставить пользователям возможность вносить и снимать криптовалюту со своих счетов для перевода на другие кошельки. Вероятно, такой ход позволит компании привлечь больше клиентов.



Напомним, что недавно совокупная стоимость всей криптовалюты перешагнула отметку в $2 триллиона. Стоит отметить, что седьмого января она только достигла отметки в $1 триллион. Во многом это обусловлено ростом цены биткоина, которая приблизилась к $60 тысячам за единицу.

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