2 февраля 2021, 11:45

Robinhood привлек $1 млрд и вновь разрешил покупать акции

Акции популярного оператора видеоигр GameStop Corp. упали в ходе расширенных торгов (в субботу по московскому времени) после роста в рамках регулярной пятничной сессии на 68%.



Розничные инвесторы вернулись к покупкам после снятия Robinhood Markets ограничений на операции с бумагой. Брокер ограничил торговлю акциями GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc. в четверг, что вызвало возмущение среди покупателей после того, как только лишь в среду эти акции показали рост более чем на 100%.



Robinhood получила, по крайней мере, несколько сотен миллионов долларов от JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group (информация Bloomberg), направила деньги на выполнение требований достаточности капитала и смогла возобновить торги GameStop. Соучредитель и главный исполнительный директор Robinhood Markets Влад Тенеф сообщил о том, что у инвесторов пришлось экстренно привлечь более $1 млрд. Однако платформа Robinhood Markets, возобновив торги, повысила лимиты на покупку акций и опционных контрактов для 50 компаний, включая GameStop и AMC.



GameStop завершил пятницу на уровне $325, рост за неделю составил 400%. Стоимость компании выросла в пять раз с прошлой пятницы, несмотря на падение котировок в четверг, откусившее от рыночной капитализации компании $11 млрд.



Всего неделю назад GameStop стоил менее 5 миллиардов долларов, но благодаря краткосрочным трейдерам-спекулянтам, использующим для координации своих действий форумы Reddit, в какой-то момент компания ненадолго стала крупнейшим членом индекса Russell 2000 после достижения в четверг пикового значения капитализации на уровне $33,7 млрд. На момент закрытия торгов в пятницу стоимость оператора составляла $22,7 млрд.



На постмаркете, который из-за разницы в часовых поясах по московскому времени проходил уже в субботу, акции GameStop упали на 4,6%, в то время как несколько других фаворитов Reddit-сообщества также снизились, включая Siebert Financial Corp., Express Inc. и Naked Brands Group.



Перспектива высокой волатильности рынка, вызванная спекуляциями народной армии розничных трейдеров, оказала давление на фондовые торги в пятницу, когда индекс S&P 500 упал на 1,9%. В результате американские фондовые индексы DJIA, S&P и Nasdaq завершили январь худшей неделей с конца октября, упав более чем на 3%. Для S&P 500 именно падение в пятницу стало причиной того, что индекс ушел в минус по итогам своего худшего с 2016 года января.