Коррекция акций Intel обусловлена неопределенностью аутсортинга производства

25 января 2021, 9:15

Акции Intel на расширенной торговой сессии после завершения регулярных торгов в четверг упали более чем на 5% и растеряли львиную долю прибыли, полученную благодаря публикации сильного квартального отчета.



Новый главный исполнительный директор Intel Corp. Патрик Гелсингер, который официально вступит в должность 15 февраля, пообещал в четверг во время телефонной конференции, вернуть компании лидерство в производстве процессоров. Гелсингер подчеркнул, он уверен, что к 2023 году большая часть продукции Intel будет производиться собственными силами. Также он отметил, что цель заключается не в том, чтобы сократить или полностью устранить технологическое отставание от конкурентов, а в том, чтобы занять позицию безоговорочного мирового лидера в области технологических процессов.

Некоторые инвесторы оказались разочарованы комментариями. Ряд экспертов рассчитывал услышать о более тесном стратегическом партнерстве с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Другие предполагали, что корпорация переведет на аутсорсинг больше продукции. В любом случае более развернуто стратегию Intel Пэт Гелсингер должен предоставить уже после официального вступления в должность.



Intel технологически отстает от TSMC, но намеревается ввязаться в борьбу. Если же не удастся сократить отставание, то продукция станет менее конкурентоспособной, а за этим обычно следует сокращение объема продаж и доли рынка. TSMC и Samsung Electronics сейчас делают процессоры для основного конкурента Intel — Advanced Micro Devices, а также для таких гигантов, как Amazon и Apple.



В четверг по итогам регулярной сессии акции Intel подорожали на 6,5% до $62,46. Квартальные результаты компании были опубликованы до закрытия рынка — раньше запланированного, поскольку, как стало известно, веб-сайт Intel был взломан хакером.



Компания прогнозирует, что выручка в текущем квартале с января по март 2021 года составит $17,5 млрд. Эти ожидания исключают производящее чипы памяти подразделение, которое Intel продал. Прогноз выше консенсус-ожиданий аналитиков ($16,2 млрд, данные Bloomberg). В первом полугодии 2021 г. Intel прогнозирует высокий спрос на ноутбуки, а финансовые результаты второго полугодия будут зависеть от того, насколько оживающий после коронавируса бизнес увеличит свои расходы на новое оборудование.



Выручка подразделения по производству процессоров для персональных компьютеров составила в 4 квартале 2020 г. $10,9 млрд при прогнозе $9,72 млрд. Выручка высокомаржинальной группы дата-центров составила $6,1 млрд при прогнозе $5,37 млрд. В сегменте центров обработки данных выручка Intel от облачных услуг упала на 15% г/г, продажи корпорациям и правительственным структурам снизились на 25%. Объемы и средние отпускные цены также упали.

В сегменте персональных компьютеров при снижении средних отпускных цен на 15% продажи процессоров для ноутбуков увеличились на 30%.Общая выручка упала на 1% г/г до $20 млрд, заметно выше прогнозных оценок аналитиков ($17,5 млрд).Скорректированная прибыль составила $1,52 на акцию при консенсус-прогнозе экспертов $1,11 на акцию.Скорректированная валовая маржа — процент выручки после вычета затрат на производство — составила 58,4%, по сравнению с прогнозом 54,9%, и показателем аналогичного квартала предыдущего года на уровне 60,1%. Для Intel исторически показатель колеблется в районе 60%.