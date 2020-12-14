Airbnb Inc– что означает успешное IPO для инвесторов

14 декабря 2020, 11:15

Акции компании Airbnb Inc в первый день торгов на IPO выросли в цене на 112%, завершив торговую сессию на уровне $144,71 за акцию.

Таким образом, капитализация компании составила $86,5 млрд – это в два раза больше той, на которую компания рассчитывала при размещении и более чем в 3 раза выше первоначальных индикаций, которые компания начинала обсуждать с андеррайтерами осенью. Для немногочисленного круга инвесторов, получивших акции по начальной цене IPO в $68, прирост за первый день торгов, конечно, можно считать выдающимся. Но для большинства рядовых инвесторов большого повода для празднования не было. В первый день торгов на NASDAQ акции компании уже открылись по цене $146. Таким образом, сильный скачок цен с момента открытия – это лишь серьезный повод задуматься о будущих доходах от инвестиций. Не секрет, что будущая доходность связана с начальной ценой входа. И более высокая цена входа означает более низкую доходность в будущем.



Новые компании, выходящие на IPO, зачастую не имеют прибыли, но демонстрируют достаточно высокие темпы роста по выручке. Поэтому в качестве популярной метрики для оценки стоимости IPO часто используют соотношение P/S (цена/выручка). Так вот, по этому показателю Airbnb торгуется на уровне около 20х. Для сравнения, другая не самая дешевая компания Amazon, торгуется с коэффициентом P/S на уровне 4,4. Другими словами, Airbnb почти в пять раз дороже, чем Amazon относительно выручки.



Всегда можно попытаться найти рациональные объяснения столь высокой оценке стоимости. Самое очевидное заключается в том, что инвесторы рассчитывают на сильное восстановление туристического рынка в 2021 году по мере решения проблемы с COVID-19. К тому же Airbnb стала знакомой с положительной стороны для многих инвесторов, особенно для тех, кто уже воспользовался услугой компании по бронированию проживания для семейного отдыха. Также можно представить, что Airbnb станет неотъемлемой частью для путешественников в 21 веке и компания сможет долго и успешно развивать свой бизнес.



Несмотря на указанные перспективы, начальная стоимость инвестиций все равно должна оставаться объективно взвешенной, чтобы обеспечить необходимую доходность, что является основным критерием при выборе инвестиций. Для оправдания своей стоимости Airbnb понадобится значительно увеличить свои операционные показатели. 2021 год может предоставить компании хороший шанс, так как ожидается восстановление экономики и рынка путешествий. Но этого будет недостаточно. Для полного соответствия ожиданиям компания должна демонстрировать опережающие темпы роста на протяжении многих и лет. А это означает малый запас прочности на возможные непредвиденные трудности. Но пока инвесторы склонны полностью доверять, что эта миссия под силу для Airbnb.

