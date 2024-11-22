Американский инвестор хочет выкупить "Северный поток — 2" — WStreet Journal

22 ноября 2024, 12:15

По данным газеты, инвестор Стивен Линч, который долгое время жил в России и занимался там бизнесом, хочет, чтобы правительство США разрешило ему участвовать в торгах по продаже газопровода "Северный поток — 2", если его выставят на аукцион.

Он убеждает чиновников США, что американское владение газопроводом станет рычагом влияния на любые мирные переговоры с Россией.



"Суть такова: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать европейское энергоснабжение до конца эры ископаемого топлива", — отмечает Линч.



WSJ пишет, что он обратился за лицензией в министерство финансов США в феврале. Она позволит ему вести переговоры о строительстве трубопровода с организациями, которые сейчас находятся под санкциями США.