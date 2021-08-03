PayPal начала набор сотрудников в Ирландии для работы с криптовалютой

3 августа 2021, 12:15

Крупнейшая дебетовая платёжная система PayPal начала набор сотрудников для офисов в Ирландии на несколько должностей, связанных с криптовалютой, что свидетельствует о планах компании по дальнейшему расширению присутствия на быстрорастущем рынке цифровых активов.

Об этом сообщила газета Irish Independent. Согласно её данным, вакансии для офисов в Дублине и Дандолке ориентированы на работу в сфере соблюдения нормативных требований к обороту криповалюты и борьбы с отмыванием денег, а также на дальнейшее развитие бизнеса в этом сегменте.



В начале этого года PayPal запустила специализированное бизнес-подразделение по криптовалюте и блокчейну для работы на новом для себя рынке, освоение которого она начала в октябре 2020 года, разрешив клиентам в Соединённых Штатах покупать биткоины (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и Litecoin (LTC).



В марте этого года компания расширила предложение, запустив новую услугу, которая позволила клиентам из США оплачивать товары и услуги с помощью имеющихся цифровых активов. Спустя два месяца PayPal заявила, что позволит клиентам также выводить виртуальную валюты на сторонние кошельки.



Гендиректор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman) заявил в апреле, что за первые шесть месяцев работы криптовалютный бизнес компании превзошёл все ожидания. Быстрое распространение цифровых активов, таких как биткоин и Ethereum, совпало с огромным скачком цен, который привёл к росту рынка криптовалют до отметки почти в $2,6 трлн. Хотя в период с мая по июль цены на криптовалюты резко упали, сейчас они опять начали движение вверх.



На прошлой неделе в ходе ежеквартального отчёта PayPal Шульман сообщил о планах по запуску в самом ближайшем будущем сервиса криптовалюты в Соединённом Королевстве. Он добавил, что компания также находится в стадии разработки обновлений, которые позволят ускорить обработку платежей.

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