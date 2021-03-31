PayPal разрешила клиентам из США оплачивать покупки криптовалютой

31 марта 2021, 13:45

Платёжная система PayPal объявила о запуске новой услуги, которая позволит пользователям оплачивать покупки с помощью криптовалюты.

Начиная с сегодняшнего дня, клиенты сервиса из США, которые хранят на кошельках биткоины, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin, могут конвертировать имеющиеся в наличии цифровые активы в доллары или другую валюту для оплаты покупок. По данным источника, в ближайшие месяцы эта услуга станет доступна в 29 млн торговых точек, работающих с PayPal.

«Это первый раз, когда вы можете беспрепятственно использовать криптовалюту так же, как кредитную или дебетовую карту в своём кошельке PayPal», — прокомментировал запуск новой услуги генеральный директор компании Дэн Шульман (Dan Schulman).



Осенью прошлого года PayPal запустила поддержку услуги покупки, продажи и хранения криптовалюты внутри сервиса. Теперь же возможности взаимодействия с криптовалютой расширяются, и пользователи смогут оплачивать покупки с помощью своих цифровых активов.



В компании считают возможность автоматического конвертирования криптовалют привлекательным вариантом для многих продавцов, поскольку в этом случае им не нужно беспокоиться о сохраняющейся на высоком уровне волатильности цифровых активов. Также известно, что сервис не будет взимать комиссию за проведение транзакций с использованием криптовалют, а для каждой отдельной покупки можно будет использовать только один тип виртуальных монет.



«Мы считаем, что это переходный момент, когда криптовалюты переходят от класса активов, используемых для покупки, продажи и хранения, к тому, чтобы стать законным финансовым средством для совершения транзакций у миллионов продавцов в реальном мире», — сказал Шульман.

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