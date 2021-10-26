PayPal опровергла слухи о покупке социальной сети Pinterest за $45 млрд

26 октября 2021, 12:15

Компания PayPal Holdings опровергла слухи о покупке социальной сети Pinterest примерно за $45 млрд. О планах PayPal приобрести платформу Pinterest впервые стало известно на прошлой неделе.

Одним из первых о возможности проведения такой сделки объявило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщалось, что PayPal обратилась к Pinterest по поводу сделки и стороны обсуждают возможную сумму, отталкиваясь от стоимости ценных бумаг Pinterest в районе $70 за акцию. По данным осведомлённого источника, покупка социальной сети могла обойтись PayPal в $45 млрд.



«В ответ на рыночные слухи о потенциальном приобретении Pinterest компанией PayPal, мы заявляем, что в настоящее время не преследуем цели приобретения Pinterest», — говорится в сообщении компании. На фоне этого акции PayPal выросли на 6 %, тогда как ценные бумаги Pinterest подешевели на 10 %.



Источник отмечает, что вскоре после появления слухов о возможной сделке между PayPal и Pinterest акции последней подскочили на 13 %. В течение недели их стоимость несколько сократилась и к моменту завершения пятничных торгов за одну ценную бумагу Pinterest давали около $58. При этом акции PayPal в течение недели потеряли в цене 12 %.



Предполагается, что покупка Pinterest могла дать PayPal, которая в прошлом году купила приложения для сравнения цен и скидочных купонов Honey Science за $4 млрд, больше данных о продуктах, покупаемых потребителями. Кроме того, компания могла получить возможность проведения рекламных кампаний и акций на основе данных, собираемых на платформе Pinterest.

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