Курс акций PayPal упал на 18 % из-за слабого прогноза по выручке и прибыли

3 февраля 2022, 13:15

Стоимость ценных бумаг платёжного сервиса PayPal упала на 17,92 % до $144,3 за акцию, а капитализация компании снизилась до $206,55 млрд.

Причиной этого стал прогноз PayPal, в соответствии с которым сервис ожидает, что выручка и прибыль в первом квартале будут значительно ниже ожиданий из-за негативных последствий отказа платформы eBay от использования платёжных услуг PayPal.

В сообщении сказано, что истёк срок действия соглашения между PayPal и её бывшей материнской компанией eBay. Постепенный переход онлайн-платформы на использование собственной платёжной системы негативно сказывается на объёмах транзакций, проводимых PayPal. В компании ожидают, что это приведёт к сокращению доход примерно на $600 млн в первой половине 2022 года.



Что касается выручки в первом квартале, то в PayPal ожидают её рост на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($6,03 млрд), что всё же меньше прогнозов аналитиков, которые в среднем ожидали увеличение показателя на 11,7 %. PayPal также ожидает, что скорректированный показатель прибыли на акцию (EPS) составит около $0,87, тогда как аналитики ожидали, что он будет на уровне $1,16.



Объём дохода PayPal по итогам четвёртого квартала 2021 года увеличился на 13 % до $6,9 млрд, тогда как в предыдущем квартале этот показатель был равен $6,1 млрд. Отмечается, что показатель прироста стал самым низким за последние два года. Прибыль на акцию в четвёртом квартале равна $1,11 по сравнению с $1,08 в четвёртом квартале предыдущего года. Общий объём проводимых сервисом платежей увеличился на 23 % до $339,5 млрд.

(С) 3dnews